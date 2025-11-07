ANCESTRALIDADE

Maracangalha celebra cultura afro-brasileira com capoeira e samba de roda neste domingo (9)

“Manifestação Cultural de Maracangalha” homenageia mestre Canjiquinha com oficinas, dança, maculelê e ações de inclusão social no Recôncavo Baiano

Carmen Vasconcelos

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 21:48

Maracangalha promove domingo de cultura e inclusão com capoeira e samba de roda Crédito: Divulgação

O distrito de Maracangalha, no município de São Francisco do Conde, na região do recôncavo baiano, terá um domingo, 9 de novembro, movimentado com as atividades esportivas da Associação Sociocultural e de Capoeira, Bloco Carnavalesco Afro Mangangá. As ações acontecerão em vários espaços com a realização de oficinas, samba de roda, capoeira, maculelê, dança e puxada de rede dentro da programação do XIIª Manifestação Cultural de Maracangalha – Revitalizando Nossa História, com apoio da Escola Municipal Professor Edgar Santos e da Associação dos Moradores.

As ações fazem parte da edição 2025 do projeto “Capoeira Alegria da Bahia”, que reforça a prática da atividade como ferramenta de inclusão, valorização da cultura negra e instrumento de transformação social. A atividade faz parte do Intercâmbio Cultural da Mangangá, que está completando 24 anos agora em novembro, e rende homenagem ao centenário de nascimento do mestre Canjiquinha.

“Capoeira é movimento. A ideia de viajar com esse projeto é reunir os praticantes da capital e interior abrindo espaço para quem quer aprender a gingar. Poder viajar de forma itinerante levando oficinas de capacitação, atividades voltadas para crianças, jovens e mulheres negras. Poder discutir políticas públicas voltadas para a atividade, falar sobre inclusão e a importância da capoeira como expressão de identidade e resistência é fundamental”, explica Tonho Matéria, idealizador do projeto. O projeto conta com o apoio financeiro da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal.