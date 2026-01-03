Acesse sua conta
Justiça do Rio cobra dívida de R$ 500 mil de Renato Aragão por impostos atrasados

Prefeitura da capital fluminense move execução fiscal contra o humorista; valor refere-se a débitos acumulados de IPTU e taxas municipais de imóvel na Zona Oeste.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 18:14

Renato Aragão, o eterno Didi
Renato Aragão, o eterno Didi Crédito: Reprodução

O humorista Renato Aragão, conhecido nacionalmente pelo personagem Didi Mocó, tornou-se alvo de uma ofensiva judicial da Procuradoria Geral do Município (PGM) do Rio de Janeiro. A administração municipal cobra do artista uma dívida que ultrapassa a marca de R$ 500 mil, referente ao não pagamento de impostos imobiliários acumulados ao longo dos últimos anos.

A ação de execução fiscal tramita na Justiça do Rio e foca em débitos de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e taxas de coleta de lixo de uma propriedade situada na Barra da Tijuca, bairro nobre da Zona Oeste carioca. Segundo os autos, o montante principal foi acrescido de juros de mora, multas e correção monetária após sucessivas tentativas de conciliação administrativa sem sucesso.

De acordo com o rito processual das execuções fiscais, caso o pagamento não seja efetuado ou uma garantia não seja apresentada à Justiça em tempo hábil, o magistrado responsável pode determinar o bloqueio de contas bancárias ou a penhora de bens do humorista.

Fontes ligadas ao processo indicam que a defesa do artista busca agora um acordo para o parcelamento do débito, utilizando os benefícios de programas de regularização fiscal oferecidos pela prefeitura (como o "Refis"), que permitem a redução de encargos e multas para devedores inscritos na Dívida Ativa.

Este não é o único imbróglio financeiro recente envolvendo o nome do humorista. No final de 2025, Renato Aragão também enfrentou uma disputa pública com sua filha mais velha, Juliana Rangel, que o acusa de um calote de cerca de R$ 870 mil referente a um empréstimo familiar.

A assessoria de Renato Aragão informou, em nota breve, que o setor jurídico do artista está tratando da regularização dos impostos municipais e que "todas as pendências fiscais serão resolvidas dentro dos trâmites legais". A Prefeitura do Rio de Janeiro declarou que não comenta casos específicos de contribuintes devido ao sigilo fiscal.

