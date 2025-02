FAMÍLIA AUMENTANDO

Mamãe Pig anuncia que está grávida e Peppa Pig ganhará novo irmão

A série britânica já conta com sete temporadas

A personagem Mamãe Pig, do desenho infantil Peppa Pig, está grávida do terceiro filho. A novidade será apresentada em um episódio especial lançado no dia 30 de março, em homenagem ao Dia das Mães, e será um dos temas centrais da 11ª temporada da série. De acordo com o jornal The Independent, a temporada abordará a gravidez e o parto da personagem, com Mamãe Pig discutindo a chegada do novo bebê no episódio dedicado à data comemorativa.>