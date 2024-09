ESTREIA HOJE

Mania de Você: nova aposta de João Emanuel Carneiro promete trama de reviravoltas, obsessões e mistérios

Novela das nove contará com nomes como Rodrigo Lombardi, Adriana Esteves e Mariana Ximenes no elenco

Uma trama protagonizada por duas jovens de universos distintos, cujas vidas se entrelaçam, passando de amigas a inimigas, repleta de reviravoltas, obsessões e mistérios. Com elementos dramáticos que parecem mesclar as qualidades de A Favorita, Avenida Brasil e Todas as Flores, alguma das suas produções de maior sucesso, João Emanuel Carneiro aposta mais uma vez na intensidade de sentimentos, personagens marcados pela dualidade e no equilíbrio entre romance, thriller e humor em de Mania de Você, nova novela das nove que estreia hoje, no Canal Globo/TV Bahia .

Mania de Você se passa em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde Viola (Gabz) se muda, no início da trama, ao lado do namorado Mavi (Chay Suede). Ele decide viver na Ilha do Corvo após receber uma proposta de emprego do milionário empresário do ramo de cibersegurança, Molina (Rodrigo Lombardi), patrão de sua mãe, Mércia (Adriana Esteves). O que Mavi ainda não sabe é que Molina é seu pai biológico.