PRÊMIO RECORDE

Mansões de famosos, carros de luxo e show de Rihanna: veja o que dá para comprar com a Mega da Virada

Vencedor deve faturar R$ 600 milhões; sorteio será em 31 de dezembro

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 08:45

auto-upload Crédito: auto-upload

Quando se aposta na Mega, é comum pensar: "O que eu vou fazer com tanto dinheiro?". Pois a Mega da Virada vai sortear em 31 de dezembro um prêmio de R$ 600 milhões. Este é o maior valor sorteado na história da premiação e dá conta de contratar shows privados de grandes artistas, mansões milionárias de famosos e carros de luxo feitos sob medida.

No Brasil, é possível fazer uma oferta para as mansões de Gusttavo Lima, Virgínia Fonseca e Márcio Garcia, todas acima de R$ 25 milhões. Para morar na casa sertanejo, será preciso desembolsar pelo menos R$ 30 milhões. O imóvel tem piscina, lago natural e academia. Já a estimativa de preço da mansão de Virgínia e do cantor Zé Felipe é de R$ 29 milhões.

Mansão ‘greco-goiana’ do cantor esbanja luxo Crédito: Reprodução / Redes sociais

Para quem quer "torrar" o dinheiro, o ator Márcio Garcia tem uma mansão na Zona Oeste do Rio de Janeiro e que foi colocada à venda por cerca de R$ 276 milhões, segundo O Globo.

Ainda dá para ostentar com carros exclusivos. O Rolls-Royce La Rose Noire Droptail foi classificado como o mais caro do mundo em 2024 com um valor estimado de US$ 30 milhões, ou cerca de R$ 147 milhões. Ainda é possível adquirir um Bugatti Bolide por R$ 21,3 milhões e Pagani Codalunga por R$ 36,6 milhões.

Carro foi considerado o mais caro do mundo em ranking de especialistas Crédito: Divulgação / Rolls-Royce

Se o desejo é fazer uma festa dos sonhos, ainda dá para contratar Rihanna com o prêmio da Mega. Na apresentação de um show privado na Índia, a cantora cobrou US$ 9 milhões, equivalente a R$ 51 milhões. Se preferir, há ainda como pagar o cachê de Beyoncé. Em 2021, o valor cobrado pela americana era de US$ 1.147.000,00, o que equivale a, aproximadamente, R$ 5.800.000,00.

Dentre as opções, ainda tem como comprar relógios - o The Graff Diamonds Hallucination vale US$ 55 milhões, equivalente a R$ 316 milhões -, uma bolsa exclusiva da Birkin por R$ 10,4 milhões - ou um iate, cuja estimativa de preço varia entre R$ 15 a R$ 30 milhões.