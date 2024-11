É A BAHIA

Maquiadora de Salvador é destaque em nova série da Globo

Pâmela Sanoli falou sobre moda, autoestima e identidade no programa 'Toda Brasileira Tem'

A maquiadora baiana Pâmela Sanoli, de 38 anos, natural de Salvador, é a protagonista do quinto episódio da série “Toda Brasileira Tem”, que foi ao ar nesta quinta-feira (07) no canal GNT. Abordando como mulheres de diferentes partes do país expressam sua identidade e pluralidade através da moda, a série conta com 7 episódios, trazendo mulheres de Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Pernambuco.

“Por meio da moda, me enxergo e me expresso no mundo. Encaro a temática como um instrumento de libertação e intensificação. O programa é ligado à moda, mas também à comunicação com mulheres de todos os cantos do Brasil. Não se trata apenas de exaltar a diversidade, mas de criar um espaço onde todas as mulheres possam se ver refletidas, valorizando suas origens, etnias e estilos”, afirmou.