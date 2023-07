Maraisa, da dupla com Maiara, assume namoro e posa com namorado

A cantora Maraisa voltou a posar junto com o novo namorado Fernando Mocó. Nas redes sociais, a cantora publicou um vídeo onde aparece junto com o namorado em uma reunião de amigos acompanhados de um karaokê. “Amor”, escreveu Maraisa na publicação feita neste domingo, 2.



No vídeo, os dois trocam carinhos e cantam juntos “É Por Você Que Canto”, música de Leandro & Leonardo. Nos comentários, os fãs apoiam e felicitam a cantora: “Maraisa, graças a Deus achou o seus felizes para sempre”, diz uma de suas seguidoras.