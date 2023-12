Marcelo Sangalo faz apelo nas redes após cadela de amigo da família desaparecer em Praia do Forte

O filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo Cady, 14 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (28), para fazer um apelo aos seus seguidores. Segundo o jovem músico, Lola, cadela de estimação de um amigo que mora perto da casa de praia da família, desapareceu durante a tarde. A casa fica em Praia do Forte, na cidade de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).



"Pessoal, a nossa cadelinha, a Lola, sumiu hoje à tarde na Praia do Forte. Se vocês tiverem qualquer notícia, entrem em contato", pediu o adolescente. Mais tarde, ele esclareceu que não era sua cadelinha, mas de um amigo: "Não é da nossa família não. É de um amigo. Eu só repostei", se corrigiu em um comentário nas redes.