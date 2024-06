FAZENDO TERAPIA

Marcelo Serrado chora ao lembrar crise de pânico em avião

Ator está fazendo tratamento contra o transtorno

Estadão

Publicado em 10 de junho de 2024 às 07:07

Marcelo Serrado fala sobre crise de pânico Crédito: Reprodução/TV Globo

Marcelo Serrado falou sobre a crise de pânico que teve recentemente durante um voo entre Brasil e Estados Unidos em entrevista que foi ao ar no Fantástico deste domingo, 9. "Me sinto um vencedor. No sentido de uma coisa pequena que eu tive, que não foi nada pra muita gente... E eu consegui passar por isso. Tô com remédio no bolso agora, e fazendo terapia", desabafou.

Sobre como lida após a situação, Marcelo Serrado refletiu: "A vida é agora. Tem que pensar no 'hoje'. Continuar trabalhando, fazendo as pessoas alegres, dando risada, sendo leve na vida, não pesando as coisas... É isso. Vai dar [tudo certo]. Estou confiante que vou conseguir. Ainda é difícil pra mim falar. É uma vitória estar falando isso".

O ator também relatou sobre a crise de pânico pela qual passou quando viajava acompanhado por sua mulher, Roberta, e os três filhos, Catarina, de 18 anos, e Felipe e Guilherme, de nove.

Marcelo Serrado falou ao #Fantástico das crises de pânico que teve em uma viagem com a família para fora do país pic.twitter.com/p3Wqm0WG63 — Fantástico (@showdavida) June 9, 2024

"Entrei no voo daqui pra Orlando. Quando a porta fechou, já senti um negócio. Um medo de surtar. Aí você começa a fazer projeção do futuro. Daqui a pouco vou me ver ali, deitado no chão, vão ter que desviar o avião, seu coração começa a disparar", disse.

Ele recebeu auxílio de outro passageiro, que também é piloto. "Conversando com ele, foi me acalmando", destacou.