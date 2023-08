Márcio Meirelles encena leitura dramática de Uma Leitura dos Búzios

O diretor e dramaturgo Marcio Meirelles. Crédito: Tiago Lima/divulgação

O Teatro Vila Velha segue em programação intensa do seu ciclo de celebração Vila59, neste mês de agosto, com o projeto Vila Lê, que reúne obras inéditas de experientes, talentosos e premiadas dramaturgas e dramaturgos baianos, como Mônica Santana, Gildon Oliveira, Luciana Comin e Paulo Henrique Alcântara. Esta quarta (30), às 19h, quem ocupa o palco do Vila é a leitura dramática de Uma Leitura dos Búzios, texto de Mônica Santana, com direção de Márcio Meirelles.

No elenco, Arani Santana, Andréa Elia, Anderson Dantas, Bárbara Borgga, Chica Carelli, Celso Jr., Fernando Santana, Hugo Bastos, Lúcio Tranchesi, Marinho Gonçalves, Mário Alves, Marconi Araponga, Matheuzza, Mônica Santana, Raphael Gouveia, Sulivã Bispo, Virgínia Rodrigues e atores da Universidade Livre. A entrada é gratuita.

"Uma Leitura dos Búzios é um texto que nasce sob encomenda e para ser encenado pelas mãos de Márcio Meirelles. É um texto de teatro épico, também por isso, político e assumidamente didático, com a tarefa de fazer lembrar a Revolta dos Búzios, ocorrida na Bahia do final do século XVIII e também fazer reconhecer a sua atualidade. Será uma oportunidade de fazer o público de Salvador escutar, lembrar ou conhecer essa história da maior importância que nos diz respeito e fala de um presente em que a participação popular e negra na vida política e pública ainda é criminalizada e perseguida", explica Mônica Santana.

Com patrocínio da Prefeitura de Salvador, a série de leituras dramáticas traz a cada semana elencos e diretores diversos, a exemplo de Chica Carelli, Hyago Matos, Mirian Fonseca e Márcio Meirelles - que assina a curadoria e supervisão geral. Ao longo do mês de agosto, às quartas-feiras, o público vem tendo a oportunidade de conhecer textos de diferentes estilos, temas e gêneros. A série teve início no dia 9/8, com a peça Os Dias Felizes de Celina Bonsucesso (Paulo Henrique Alcântara) e se encerra agora, 30/8, com a peça Uma Leitura dos Búzios.