Marcos Frota relembra acidente que matou sua esposa. Crédito: Reprodução

Um dos convidados do programa Altas Horas deste sábado (24), o ator Marcos Frota falou sobre sua carreira e lembrou um dos episódios mais dolorosos da sua vida: a perda da sua esposa, Cibele Ferreira.



Na época em que ficou viúvo, ele dava vida ao famoso personagem Tonho da Lua na novela Mulheres de Areia, exibida em 1993. "A minha mulher, Cibele, com três filhos e 17 anos de casamento, bateu o carro na frente da minha casa e me deixou com três crianças. O mais novo tinha dois anos. Quando olhei para aquilo tudo, encontrei dentro de mim um tecido espiritual, uma compreensão da dor, que o Tonho da Lua que tinha me ensinado. Aquilo foi incrível", disse.

Ele continuou: "Jamais esperava que a vida pudesse se misturar tanto com a arte, dessa forma. Percebi, através do Tonho da Lua que, na verdade, eu tinha ganhado um presente na vida que era ser o pai e a mãe dos meus filhos. Hoje, estão todos lindos, graças a Deus sou avô já. E a outra coisa, é você ter um personagem popular. Você vira meme, nome de rua, time de futebol… Até hoje, aonde eu vou, as pessoas falam: ‘e o Tonho da Lua?’. Tá marcado para sempre no meu coração", acrescentou.