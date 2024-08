QUEDA

Marcos Mion fala sobre morte trágica do irmão: 'luto proporcional ao tamanho do amor'

O apresentador ainda falou sobre ajudar os pais a lidar com a morte de Marcelo

Marcelo morreu aos 18 anos, em 1993, após cair do vão do MASP, em São Paulo, enquanto comemorava a aprovação no vestibular de Medicina. Pouco tempo depois, Mion perdeu seu melhor amigo em um acidente de carro. Tudo isso o levou a um período de "depressão e trevas".