Filho de Mion, Romeo faz 18 anos e vai ao palco do 'Caldeirão': 'Peito explode de orgulho'

Marcos Mion levou seu filho, Romeo, de 18 anos, para participar da gravação do Caldeirão deste domingo, 23 de dezembro. Ele comemorou a presença do filho, que é autista, mesmo antes da transmissão, em um post no Instagram no sábado, 22.



"Amanhã vai ser um dia muito especial para a Mionzada! Romeo, meu coração que saiu do meu peito e ganhou vida, vai se apresentar no palco do Caldeirão!. Natal é época de sonhos se realizarem e amanhã vamos realizar o do Romeo e, de quebra, o meu! Meu peito explode de orgulho quando penso em tudo que ele superou pra viver seu sonho…esse meu filho é demais!", ele escreveu.