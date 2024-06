FAMOSOS

Mari Gonzalez curte São João com Pipo Marques e canta com Bell no interior da Bahia

Influenciadora e cantor estão namorando há alguns meses

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de junho de 2024 às 11:16

Mari Gonzalez e Pipo Marques Crédito: Redes sociais

O casal Mari Gonzalez e Pipo Marques estão curtindo o fim de semana de São João juntos. Mari compartilhou alguns registros ao lado do namorado e de amigos.

Eles estão aproveitando os dias na fazenda da família Marques, em Cabaceiras do Paraguaçu, interior da Bahia. Nas imagens, Mari aparece curtindo a piscina da residência.