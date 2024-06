Maria Bethânia recebe título de doutora Honoris Causa de universidade do Ceará

Cerimônia está programada para acontecer no dia 15 de novembro deste ano na Concha Acústica, no Benfica

A cantora baiana Maria Bethânia irá receber o título de doutora Honoris Causa da Universidade Federal do Ceará (UFC).A informação foi confirmada por Custódio Almeida, reitor da UFC, durante a cerimônia de assinatura do termo de adesão ao Ceará 2050 pelo O POVO.

Com a presença de jornalistas da casa e autoridades locais, o evento acontece na tarde desta quarta-feira (12), na sede do Grupo de Comunicação O POVO, localizada na avenida Aguanambi.

Além de Maria Bethânia, presidente Lula também receberá título da UFC

A cerimônia com presença da cantora e compositora está programada para acontecer no dia 15 de novembro deste ano na Concha Acústica, no Benfica. Além da cantora, o presidente Lula também receberá o título da instituição neste mês. A informação havia sido antecipada pelo jornalista Jocélio Leal, na coluna publicada no O POVO+ em março.