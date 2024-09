FENÔMENO GOSPEL

Maria Marçal grava DVD nesta sexta (13) em Salvador e declara: ‘Os baianos são diferenciados’

Cantora de 15 anos ainda revelou que pretende lançar projeto infantil

Esther Morais

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 09:54

Maria Marçal é da igreja Assembleia de Deus Crédito: Reprodução / Redes sociais

Dona dos sucessos “Deserto” e “Deixa”, a cantora gospel Maria Marçal já é um dos principais nomes do mundo gospel e acumula mais de 3,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de quase cinco milhões de seguidores no Instagram. Com uma carreira meteórica, a jovem de 15 anos lançou a carreira oficialmente em 2022, a partir do primeiro EP. Agora, dois anos depois, ela grava nesta sexta-feira (13) seu primeiro DVD.

O local escolhido foi o Parque de Exposições, em Salvador, e a adolescente explica o porquê. “Eu amo os baianos, são diferenciados demais. A Bahia é animada. Então creio que será um CD muito animado e tenho muitas expectativas para o mover de Deus”, afirma, em entrevista exclusiva ao CORREIO.

A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento. O ingresso está disponível no site do Ingresse e deve ser apresentado na entrada do local. A abertura dos portões será às 17h, às 19h há apresentação do DJ PV e a gravação oficial inicia às 21h. Na quinta-feira (12) pela noite, a cantora foi até o local do show para fazer a passagem de som e se emocionou vendo os ajustes finais.

Maria Marçal visita Parque antes do show Crédito: Reprodução / Redes sociais

O novo projeto audiovisual, intitulado “Cura”, terá sucessos da carreira de Maria e músicas inéditas, mas ela não revelou qual será o repertório completo. “O repertório está maravilhoso, escolhi a dedo. O meu estilo musical é todo bagunçado, mas vai ser extraordinário”, diz rindo. Ainda não há data para o lançamento do DVD.

A carioca possui um EP, o “Deserto (AO VIVO)”, lançado em 2022. Desde então, sua voz chama atenção do público cristão pela voz grave, mesmo sendo tão jovem. O currículo de Maria registra ainda aparições na Billboard, uma série de premiações e mais de um bilhão de streams, além de ter sido trend viral no último ano. Apesar do sucesso, a adolescente diz que “a ficha ainda não caiu”. “Sou a mesma Maria que cantava no terraço e nas igrejas pequenas, com a minha mãe no círculo de oração. Minha ficha não caiu e espero que não caia”, conta a assembleiana .

Inclusive, é a mãe de Maria, Jacqueline, que a adolescente considera como sua maior referência gospel. Ela ainda revelou que costuma ouvir CeCe Winans, cantora gospel estadunidense premiada com Grammy e intérprete dos louvores “Believe for it” e “Goodness of God”, traduzida com uma versão brasileira de “Bondade de Deus”.

Quanto ao futuro, o desejo é de continuar investindo na carreira gospel e até lançar um projeto musical para crianças. “Amo cada criança que é minha fã, que me admira e espero um dia lançar um projeto só de músicas infantis”, conta.