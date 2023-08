Marido de Ivete Sangalo rebate comentário de Maíra Cardi: 'Vamos rezar por ela'

"Venha cá, vocês já gostam de uma resenha né. Esquece essa mulher, meu povo! Vamos rezar por ela, que com fé em Deus ela vai melhorar. E outra coisa, eu prefiro ter fama, ou ser famoso, sei lá o que ela tá querendo dizer com isso, por ser casado com uma mulher foda, que é Ivete Sangalo, do que ter fama de outras coisas que a gente se envergonha", disparou.