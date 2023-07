Marido de Zé Celso fala sobre incêndio: 'Segurei mão dele'

O viúvo do dramaturgo Zé Celso Martinez Côrrea, morto aos 86 anos, Marcelo Drummond contou como foram os momentos de resgate durante o incêndio no apartamento do casal, na Zona Sul de São Paulo.



"Eu caí, alguém me acordou porque eu cheguei a desmaiar, de certa forma, da fumaça. Alguém me acordou, a gente saiu. Fui para o corredor, para o hall de entrada do apartamento, um vizinho apareceu e trouxe o Zé junto com o Vitor e o Zé falava 'abre a janela, abre a janela'. E eu falei: 'já está aberta. Eu segurei as duas mãos dele e ele botou a perna em cima de mim", contou o viúvo à GloboNews.