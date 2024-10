SUICÍDIO ASSISTIDO

Marina Lima fala sobre morte de Antonio Cícero: 'Entendo meu irmão'

Ela postou uma homenagem no Instagram e relembrou um trecho de sua música em parceria com ele, Próxima Parada

A cantora Marina Lima se pronunciou sobre a morte do irmão, Antonio Cícero, que morreu na última quarta-feira, 23, após se submeter a um suicídio assistido na Suíça (clique aqui para entender mais). Ela postou uma homenagem no Instagram e relembrou um trecho de sua música em parceria com ele, Próxima Parada.