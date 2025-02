Marisa Monte visita Instituto Oyá, em Salvador; veja fotos

TURISTANDO

Cantora também deu “um pulinho” no ateliê do artista plástico Alberto Pitta



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 12:23

Marisa Monte visita Instituto Oyá, em Salvador Crédito: Evandro Pitta/Instituto Oyá

De passagem por Salvador, Marisa Monte fez questão de voltar ao Instituto Oyá, em Pirajá, quase dois anos depois de ter ido pela primeira vez. A cantora e compositora passou a tarde de terça-feira (19) no espaço situado no terreiro Ilê Axé Oyá. Ela está na capital porque participou no último domingo (16) da última edição do projeto “Axé 40 Brown”, com Carlinhos Brown.>

Lá, por quatro horas, ela guiou uma roda de conversa com os professores sobre arte-educação, metodologia implementada na entidade há mais de 30 anos, com foco no pensamento antirracista.>

“Pude conversar com todo o corpo docente e as pessoas que trabalham aqui para fazer com que esse espaço possa acolher cada vez mais crianças, transformando a realidade delas, conscientizando e oferecendo um futuro com mais horizontes“, disse Marisa em vídeo publicado pelo Oyá.>

Cantora está de passagem por Salvador Crédito: Evandro Pitta/Instituto Oyá

Quando Marisa chegou, foi recepcionada por uma apresentação do núcleo musical de percussão, liderado por Mestre Gordo, e ficou no local até 19h.>

Marisa também deu “um pulinho” no ateliê do artista plástico Alberto Pitta, onde o Carnaval do bloco Cortejo Afro é tecido a muitas mãos. Terminado o papo, uma mesa com bolo de tapioca, suco e frutas aguardava Marisa e os colaboradores.>

O Instituto Oyá, fundado em 1998 dentro do terreiro Ilê Axé Oyá, em Pirajá, surgiu a partir do desejo da Ialorixá, Anísia da Rocha Pitta e Silva, Mãe Santinha, em contribuir para o desenvolvimento humano, intelectual e artístico de crianças e jovens do bairro, em situação de vulnerabilidade.>