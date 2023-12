Mark Sheppard', vilão de 'Supernatural', sofre 6 ataques cardíacos: 'Fui reanimado'

O ator inglês Mark Sheppard, 59 anos, intéprete do vilão Crowley na série Supernatural, contou em seu perfil no Instagram que sofreu seis paradas cardíacas na sexta-feira, 1.



Segundo Sheppard, ele estava na cozinha de sua casa se preparando para sair para uma consulta quando desmaiou. "(Tive) seis ataques cardíacos massivos e, depois, fui reanimado por quatro vezes", escreveu, na legenda de uma foto em que está em um hospital.



De acordo com ator, ele, aparentemente, sofreu um bloqueio total da artéria descendente anterior esquerda, um condição cardíaca perigosa, conhecida como "criadora de viúvas", segundo Sheppard