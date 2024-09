DECEPÇÃO

Marlene Mattos frustrou sonho de Ticiane Pinheiro de ser paquita da Xuxa

História é revelada no primeiro episódio do documentário “Pra Sempre Paquitas”,

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 12:17

Marlene Mattos frustrou sonho de Ticiane Pinheiro de ser paquita da Xuxa Crédito: Reprodução/Globoplay/Redes sociais

Ser paquita foi um grande sonho para muitas meninas dos anos 80 e 90. Para a apresentadora Ticiane Pinheiro, não seria diferente. No entanto, ela foi impedida por Marlene Mattos, produtora e diretora de televisão brasileira, famosa por seu trabalho como diretora artística do programa Xou da Xuxa. A história é revelada no primeiro episódio do documentário “Pra Sempre Paquitas”, disponível no Globoplay.

“Ela [a Xuxa] me levou para Marlene e disse: ‘A Ticiana queria muito ser Paquita. Ela [Marlene] olhou para mim e falou assim: ‘aham, aham’. Naquela hora, meu mundo caiu. Eu fiquei muito triste. Participei do programa, e fiquei com aquela coisa de menina que tinha um sonho e vê que a Marlene, que era a que mandava em tudo, não quis”, relata Ticiane, emocionada. “Eu acreditava nos sonhos, eu ia atrás, e tinha certeza que eu ia conseguir tudo, como atriz, apresentadora. A única coisa que eu não consegui na vida foi ser uma Paquita“.