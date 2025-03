DISPUTA NA JUSTIÇA

Marlene Mattos processa vencedor de reality por calote de R$ 500 mil

Campeão tinha acordo em contrato para repassar metade de premiação para ela

Carol Neves

Publicado em 15 de março de 2025 às 11:32

Marlene Mattos Crédito: Reprodução

Marlene Mattos, empresária conhecida por seu trabalho ao lado de Xuxa Meneghel, entrou na Justiça contra Kaio Perrone, vencedor da segunda temporada do reality show A Grande Conquista, da Record. Ela acusa o influenciador de não cumprir um contrato que previa a divisão de 50% do prêmio de R$ 1 milhão e de valores obtidos com merchandising durante o programa. As informações são do Uol. >

No processo, Marlene apresentou o acordo firmado com Kaio semanas antes de ele entrar no reality. O contrato estabelecia que ela arcaria com despesas como assessoria de imprensa, manutenção das redes sociais e sustento financeiro durante o confinamento. Em troca, Kaio deveria repassar metade de todos os valores conquistados direta ou indiretamente por sua participação no programa. >

No entanto, após vencer o reality, Kaio não cumpriu o acordo. Marlene protocolou a ação em setembro de 2024, pedindo tutela de urgência para garantir o bloqueio da segunda parcela do prêmio, que seria paga pela Record no final do mês. A empresária alegou que Kaio já havia retido a primeira parcela, descumprindo o contrato. >

A juíza Ana Carolina Miranda de Oliveira, responsável pelo caso na Comarca de Guarulhos, criticou a falta de especificidade no valor inicial da causa. Marlene respondeu que não tinha acesso aos extratos bancários de Kaio e pediu que a Record fornecesse detalhes sobre os pagamentos. >

O juiz Sérgio Ricardo Duarte, no entanto, destacou que uma simples pesquisa no Google revelava que o prêmio era de R$ 1 milhão. "Impossível a atribuição do valor da causa conforme requerido pelos autores. Com uma rápida pesquisa no Google, percebe-se que o valor do prêmio obtido pelo réu é de R$ 1 milhão", afirmou. Ele deu três dias para que Marlene ajustasse o valor da causa, sob risco de indeferimento. >

Após o "puxão de orelha", os advogados de Marlene ajustaram o valor para R$ 500 mil, referente à metade do prêmio. A Justiça acatou a ação e intimou Kaio Perrone para responder ao processo. >