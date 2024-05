JACKELINE PETKOVIC

Ex-apresentadora infantil revela briga com Marlene Mattos por recusar ensaio nu de R$ 2 milhões

Jackeline Petkovic apresentou o "Bom dia & Cia" de 1998 a 2003 e foi agenciada pela ex-empresária de Xuxa

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 19:23

Jackeline Petkovic revelou que brigou e rompeu com Marlene Mattos por recusar proposta para posar nua Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-apresentadora infantil Jackeline Petkovic, hoje com 43 anos, revelou que brigou e rompeu com a então empresária Marlene Mattos por recusar uma proposta de R$ 2 milhões para posar nua para a revista masculina 'Playboy", no início dos anos 2000. As informações foram divulgadas pelo Extra.

A loira foi apresentadora do programa "Bom dia & Cia", de 1998 a 2003, e na época era agenciada pela ex-empresária de Xuxa, que queria que ela aceitasse o convite para posar nua.

Jackeline conta que as revistas 'Playboy" e "Sexy" disputavam para tê-la na publicação, na época em que ela tinha um contrato de exclusividade com Marlene Mattos, que tratou das negociações.

"Eles faziam um leilão para ver quem dava mais. Aí veio a Marlene e disse: 'você é do meu escritório, então você vai fazer'. E eu falei: 'Não!'. E ela respondeu: 'Vão pegar sua revista e embrulhar peixe no dia seguinte'. E aí começou o bate-boca. E eu disse: Já que você está me impondo isso, então acabou por aqui", contou ela, em entrevista à ex-BBB Kerline, no canal do Splash.

"Como ela queria me obrigar, não me obrigar, mas fazer com que eu mudasse de ideia...", continuou Jackeline, revelando ter sido prejudicada por romper com o escritório de Marlene:

"Teve um acordo, e eu tive que ficar de um ano a dois sem aparecer em lugar nenhum. Para eu poder sair do escritório, eu tive que assinar um acordo que dizia que se eu saísse, eu ia ficar sem aparecer em lugar nenhum".