VIVA O AMOR

Marta Silva anuncia noivado com colega de time nos Estados Unidos: ‘Muito amor’

As duas jogam no mesmo clube e namoram há 2 anos

Marta Silva tem motivos de sobra para celebrar! Além de conquistar a medalha de prata com a seleção feminina nos Jogos Olímpicos, ela anunciou neste domingo, 18 de agosto, seu noivado com a jogadora de futebol norte-americana Carrie Lawrence. Em suas redes sociais, a brasileira compartilhou fotos do pedido, que ganhou uma grande festa na Flórida, nos Estados Unidos.

Nos stories do Instagram, Marta compartilhou cliques de amigos durante o evento de comemoração. Embora não tenha revelado os detalhes do pedido de casamento, tanto ela quanto a jogadora mostraram que têm planos de oficializar a união em breve, usando alianças e posando para fotos que destacam suas mãos.

Para a cerimônia com os amigos, Marta e Carrie apostaram em looks em tons neutros já entrando no clima do casório. Enquanto a brasileira usou um conjunto de alfaiataria off-white, sua noiva escolheu um vestido cinza. Em alguns registros compartilhados por amigos durante a celebração, a frase “muito amor” destacou o sentimento do momento.