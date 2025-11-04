Acesse sua conta
Mateus Aleluia une arte, memória e futuro em novo projeto

Show Baía Profunda será apresentado no sábado (8) na Concha Acústica do TCA

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:00

Mateus Aleluia
Mateus Aleluia Crédito: vinicius xavier

A Baía de Todos-os-Santos sempre foi mais que geografia: é destino, encontro, espelho. É a partir dessa força simbólica que nasce o projeto Baía Profunda, nova maratona artística-cultural de Mateus Aleluia que estreia neste sábado (8) na Concha Acústica do TCA. “Não é a Bahia com H, a Bahia Estado, que foi designado pelos homens. É a Baía acidente geográfico. É a Baía do choque, das placas tectônicas. É a Baía de Todos-os-Santos, é a Baía profunda”, resume Mateus Aleluia.

Desde seu retorno à Bahia em 2002, após quase duas décadas vivendo em Angola, África, ele acalenta a ideia de uma plataforma cultural que desse conta da complexidade dos trânsitos atlânticos entre Brasil, África e Europa. Pois bem, Baía Profunda é a concretização desse desejo: um espaço de encontros que articulam música, pensamento, turismo científico-cultural e intercâmbio artístico.

“A intenção é mobilizar diversos agentes culturais para promover um espaço inclusivo, valorizando o entendimento da cultura brasileira, baiana, como uma cultura naturalmente inclusiva”, conta Tenille Bezerra, diretora artística? e coordenadora executiva. Como parte das celebrações, Mateus Aleluia estreia em Salvador o espetáculo homônimo ao projeto ao lado do maestro Ubiratan Marques, da Orquestra Afrosinfônica e convidados especiais. O show é o fechamento de uma programação intensa que acontece na sexta (7) e sábado (8), no Espaço Cultural da Barroquinha.

No primeiro dia, representantes diplomáticos do Brasil e de países africanos e europeus se reunirão para assinatura de um protocolo de cooperação cultural, prevendo uma ampliação dos diálogos institucionais e promoção de turismo científico. No sábado (8), antes do show, e ainda na Barroquinha, três mesas-redondas convidam o público a refletir com Ailton Krenak, Vanda Machado, Ondjaki, Kaká Werá, Edmilson de Almeida Pereira, Cristine Takuá e Alexandre Coimbra Amaral.

SERVIÇO - Mateus Aleluia, Maestro Ubiratan Marques e Orquestra Afrosinfônica | Sábado (8), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 120, R$ 60 e R$ 84, à venda no Sympla.

Música

