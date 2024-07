INCLUSÃO

Mattel lança primeira Barbie com deficiência visual

Boneca com deficiência visual vem com embalagem adaptada e escrita em braile

Jornal O Povo

Publicado em 24 de julho de 2024 às 21:28

Mattel lança a primeira boneca Barbie com deficiência visual Crédito: Mattel/ Divulgação

A Mattel lançou na terça-feira (23), a primeira boneca Barbie com deficiência visual. A novidade faz parte da linha Barbie Fashionista e vem acompanhada com uma bengala branca e vermelha. Além disso, conta com embalagem adaptada em braile.

Feito em parceria com a American Foundation for the Blind (AFB), o modelo pretende deixar evidente as características ao toque, como, por exemplo, o uso de óculos de sol funcionais.

A boneca também é acompanhada de uma blusa rosa de cetim e uma saia texturizada, com fechos de gancho e laço de alto contraste, que é um facilitador para o manuseio pelas crianças.

O anúncio da novidade foi feito pelo Instagram da empresa, que compartilhou as características da boneca e destaca que foram adicionados novos elementos auxiliando as crianças e “facilitando a acessibilidade para mostrar que somos todas Barbie”.

A marca já produziu bonecas com vitiligo, bonecas que usam cadeira de rodas ou membro protético, com aparelhos auditivos e sem cabelo. Sendo a mais recente em 2023 quando apresentou a primeira Barbie com síndrome de Down.