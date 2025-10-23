PAI DA MÔNICA

Mauricio de Sousa faz 90 anos e ganha cinebiografia

O longa Mauricio de Sousa - O Filme é a primeira ação para marcar um ano de comemorações ao criador da Turma da Mônica

Doris Miranda

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 06:00

Mauro Sousa interpreta o pai em Mauricio de Sousa - O Filme Crédito: divulgação

Na próxima segunda, dia 27, Mauricio de Sousa completa 90 anos. Para festejar o maior nome do quadrinho nacional, o lendário criador da Turma da Mônica ganha de presente a cinebiografia Mauricio de Sousa - o Filme, que chega hoje aos cinemas de todo o país com o aval do próprio artista, que serviu como consultor para o diretor Pedro Vasconcelos (Fala Sério, Mãe! e Dona Flor e Seus Dois Maridos).

Lúdico, o longa, estrelado por Mauro Sousa no papel do pai, é bastante afetivo e esbanja positividade. Talvez até demais, no sentido de servir como autobiografia idealizada, sem muito espaço para os tropeços do artista, as dificuldades na vida pessoal, as pequenezas que qualquer pessoa, gênio ou não, tem no seu dia a dia. O foco aqui parece ser apenas exaltar o lado criativo e visionário do artista. O que, obviamente, está posto, mas seria bacana saber também um pouco mais do homem por trás do mito.

Quem leu demais as histórias da Turma da Mônica logo reconhece esse otimismo tão caro a seu autor, as lições apreendidas com boa vontade, o poder do sorriso e das boas relações. Ator de formação e um dos diretores-executivos do MSP Estúdios, Mauro Sousa é obrigado a resolver tudo com um sorriso cativante no rosto.

Não por limitação técnica do ator, que serviu como inspiração para o personagem Nimbus, dos quadrinhos. Mas, sim, pela fragilidade do roteiro, que fragmenta e atropela demais a história. Coisa completamente diferente dos bacanas Turma da Mônica: Laços (Daniel Rezende/2019) e Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa (Fernando Fraiha/2024).

O protagonista na infância é interpretado pelo carismático Diego Laumar. O elenco conta ainda com Elizabeth Savalla (ótima como Vó Dita), Emílio Orciollo Neto, Natália Lage, Thati Lopes e Othon Bastos.

A trama leva o público para Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, para mostrar o menino Mauricio, sua relação com os pais e com a avó, além dos primeiros contatos com o desenho e o mundo da arte. O longa abre espaço para mostrar o primeiro casamento, com Marilene Sousa, e os desafios para iniciar e prosperar na carreira como cartunista.

Homenagens

Além do filme, outras ações estão sendo programadas pelo MSP Estúdios para comemorar os 90 anos do criador de tantos personagens icônicos, que têm ajudado tanto na alfabetização e despertado interesse pela leitura em milhões de crianças nestes 60 anos de existência da turminha.

A maioria dos projetos ainda é segredo. “Teremos muitos projetos ao longo de um ano. Começa agora em outubro, com o lançamento do filme, e só termina em outubro do ano que vem”, diz Marina Sousa, 40, diretora-executiva do MSP Estúdios. Ela é a mais nova das seis filhas de Mauricio e inspiração para a personagem Marina, a artista da turminha. Depois de alguma insistência, concordou em dar um spoiler: “Só posso dizer que vamos lançar um livro com 90 artistas escrevendo e desenhando histórias da Turma da Mônica”.

Sucessora artística do pai, Marina é a nova cara do MSP Estúdios, nova marca do antigo Mauricio de Sousa Produções. “Foi uma passagem muito natural, muito respeitosa, porque Mauricio passa os ensinamentos de uma forma muito tranquila. Estamos seguindo com ele do nosso lado. Sempre vimos meu pai e minha mãe trabalharem juntos”, revela.