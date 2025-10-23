Acesse sua conta
Natura Musical apresenta contemplados da Bahia para edição de 25/26

Ao todo, foram 20 projetos selecionados entre quase 3 mil inscritos do país

  Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 05:30

Luedji Luna terá garantida uma turnê nacional
Luedji Luna terá garantida uma turnê nacional Crédito: divulgação

O edital Natura Musical 25|26 anuncia os 20 projetos selecionados entre quase 3 mil inscritos de todo o país. Desde o final das inscrições em maio, as propostas passaram por etapas de avaliações individuais e coletivas até compor a lista que contempla grandes apostas sem deixar de lado a tradição musical. Até o final do ano que vem a plataforma patrocinará artistas e coletivos que representam diversas regiões do país e múltiplas sonoridades.

Contemplados do Natura Musical 2025

Luedji Luna terá garantida uma turnê nacional por divulgação
A Bahia, presente desde o ínício do projeto, está presente no edital nacional e tem um edital somente para artistas locais. No âmbito nacional a contemplada foi Luedji Luna, que teve aprovado o projeto que prevê a turnê nacional dos álbuns Um Mar Pra Cada Um (indicado ao Grammy Latino deste ano) e Antes Que a Terra Acabe, apostando na descentralização com shows no norte e nordeste.

No Edital Bahia foram contemplados: a banda Afrocidade, com a gravação de um álbum, três shows e ações de formação com a comunidade; o grupo Aguidavi do Jêje, com três shows e ações de formação; e o cantor Vírus Carinhoso, com gravação de álbum e três shows.

Música

