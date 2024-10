NOVO AMOR

Maya Massafera diz estar saindo com jogador do Flamengo

Sempre em evidência, a influencer Maya Massafera afirmou, neste domingo (20), que deixou o antigo ficante e agora está com um novo amor: um jogador do flamengo.

"Calma, estou saindo com um jogador de futebol. Não estou mais com aquele cara", disse ela enquanto segurava um buquê de flores.

Maya Massafera revela que está vivendo um romance com um jogador do Flamengo. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/WH1yUsoxYU

Apesar da curiosidade dos internautas, ela se limitou a apenas contar que o rapaz joga no time carioca, chocando a todos com a notícia dominical. "O reality de hoje está babado!", complementou avisando aos seguidores que vai chamar a nova vida virtual de reality.

No último dia 17 de outubro, ela postou uma publicação nos storys comentando que estava saindo com um rapaz, inclusive, mostrando o rosto do ficante, comentando também que seria um relacionamento aberto.