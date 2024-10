EX-SOGRA

'Teria vergonha', diz mãe de Davi sobre processo movido por Mani Reggo

Cozinheira pediu reconhecimento de união estável com ex-BBB

Da Redação

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 10:37

Elisângela Brito, mãe de Davi Crédito: Redes sociais

A mãe do ex-BBB Davi, Elisangela Brito, fez duras críticas a Mani Reggo em uma entrevista ao vivo no PodZé, na noite de quinta-feira (17). Ao ser questionada sobre o processo movido pela ex-nora, a influenciadora de posicionou. "Eu teria até vergonha. Se ela pedisse normal [fora do âmbito da Justiça], Davi daria a ela, porque ele tem esse coração, mas pelas circunstancias que aconteceu...", disse, em reprovação.

A baiana ainda defendeu a ideia de Mani também dividir o que ganhou após a fama com o campeão do Big Brother. "Ela mudou as roupas, cabelo não é o mesmo, quem a conhece [teve o contato] por Davi. Tudo que ela conseguiu, uma roupa [foi por causa dele]", afirmou.

"Hoje eu sou vista por causa do nome de Davi. Ele abençoou muita gente. Eu não sei como o juiz vai atribuir isso. Penso o seguinte: se ela requerer de Davi algum valor, vai ter que dividir tudo [que ganhou] em nome de Davi", defendeu. Elisangela ainda listou algumas das parcerias pagas que Mani fez após o fim do reality global.

A polêmica acontece porque Mani Reggo entrou com uma ação pedindo pelo reconhecimento da união estável com Davi Brito. O término do casal aconteceu poucos dias depois do baiano se consagrar como o vencedor do reality global e conquistar milhões de seguidores pelo Brasil.