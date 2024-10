EX-BBB

Davi Brito usou dados do filho de Mani para trabalhar como motorista, diz colunista

Relato teria sido anexado no pedido de reconhecimento de união estável

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 16:50

Após ter entrado na justiça pedindo o reconhecimento do ex-BBB Davi Brito, Mani Reggo teria revelado que o ex-motorista usou dados de outra pessoa para se cadastrar na plataforma de viagens. As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal iG.

De acordo com o colunista, após ter acessado a documentos do processo, Mani anexou documentos para comprovar a união com Davi. Entre eles, o relato de que ajudou Davi a finalizar o ensino médio, por meio de um supletivo, além de ter a auxiliado a tirar a carteira de motorista e se cadastrar em uma plataforma com os dados do próprio filho, Caio, quando Davi ainda estava com a CNH provisória.

Caio tem 25 anos e é filho único de Mani. Estudante de Farmácia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), ele foi concebido quando a empresária tinha 16 anos, de acordo com informações do jornal O Globo. O jovem também é violinista.

Reconhecimento da relação

Mani Reggo entrou com uma ação pedindo pelo reconhecimento da união estável com Davi Brito, campeão do BBB 24. O término do casal aconteceu poucos dias depois do baiano se consagrar como o vencedor do reality global e conquistar milhões de seguidores pelo Brasil.

Procurada pelo Alô Alô Bahia, Fabiana Rego, irmã de Mani, confirmou a informação, mas preferiu não dar maiores detalhes sobre o processo, que está em trâmite na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador.

Caso o reconhecimento seja concedido, o ex-motorista de aplicativo pode ter que dividir o valor do prêmio que recebeu com a empresária. Eles moraram juntos por um ano e seis meses, até Davi ser escolhido para entrar no BBB 24. Na época, ele repetiu diversas vezes que Mani era sua esposa.