MC Ryan SP diz que tentou pular de jatinho em meio a crise de pânico durante voo

MC Ryan SP revelou na terça-feira, 5, que sofreu uma crise de pânico durante um voo. O funkeiro relatou que tentou pular do jatinho.



Nos stories, o cantor disse que foi contido pelo piloto. "Tirei o dia para ficar em casa descansando um pouco. A semana de shows foi um pouco corrida, dois estados diferentes, para lá e para cá. Confesso para vocês que ontem achei que ia dar um treco em mim", afirmou.



E reiterou: "Minha crise de pânico atacou dentro do jato, eu querendo pular do jato, o piloto me segurando. Bagulho de maluco. Crise de pânico é muito fod*, por isso tem que rever mesmo as paradas e se cuidar mesmo. Vou procurar nos próximos dias me cuidar um pouco psicologicamente."