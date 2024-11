FAMOSOS

Megan Fox anuncia que está grávida de 'bebê arco-íris': 'Bem-vindo de volta'

Atriz sofreu aborto espontâneo no ano passado

A legenda faz referência ao fato de se tratar de um bebê arco-íris, como são chamados os frutos que vêm depois de uma perda gestacional. Megan sofreu com um aborto espontâneo no ano passado.

A artista já é mãe de Noah, de 10 anos, Bodhi, 9, e Journey, 6, frutos do casamento com o ator Brian Austin Green. Os dois romperam no fim de 2021 e, atualmente, ela está com o cantor Machine Gun Kelly, pai do bebê que ela espera.