ESTÁ CHEGANDO!

Membro da Academia, Wagner Moura comenta Oscar: 'Preciso nem dizer em quem eu votei, né?'

Baiano falou da importância do sucesso de "Ainda Estou Aqui" para o cinema brasileiro

O ator baiano Wagner Moura, membro votante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, está acompanhando de perto a campanha do filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" no Oscar 2025. Embora as regras da Academia impeçam que ele revele seus votos, o ator não esconde o entusiasmo pela produção dirigida por Walter Salles, o primeiro filme original do Globoplay, que concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional.>