CINEMA

NYT aposta em Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' como vencedores no Oscar

Avaliação diz que brasileira está tendo uma crescente na reta final, já que filme entrou

O The New York Times divulgou, na manhã desta quinta-feira, 27, suas previsões finais para o Oscar 2025, que será realizado no domingo, 2 de março. A publicação aposta que o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” levará o prêmio de Melhor Filme Internacional e que Fernanda Torres será a vencedora na categoria de Melhor Atriz. >

Sobre a atriz brasileira, o jornalista Kyle Buchanan comentou: “Vale a pena ser a última candidata que as pessoas assistem, e ela está recebendo muitos votos dos membros da Academia que só agora estão se familiarizando com seu filme. Com a disputa tão acirrada entre (Demi) Moore e (Mikey) Madison, eu me pergunto se os eleitores não ficarão tentados a escolher Torres como uma terceira alternativa. Ainda assim, qualquer uma dessas mulheres pode vencer.”>