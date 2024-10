POLÊMICAS DOS EUA

'Merece provar sua inocência', dispara mãe de Diddy após acusações de estupro e violência do filho

A mãe do empresário Sean Diddy Combs, dona Janice Small, disse que está muito triste com os comentários negativos sobre o filho na mídia. Em comunicado, ela saiu em defesa do primogênito, alegando que ele não é um monstro.

Publicado pelo The Hollywood Reporter, o comunicado ainda diz que a mãe tem ficado desolada com os julgamentos que os americanos estão realizando.

Além disso, Janice deixou claro que acredita que o filho é inocente, mesmo após ela entender que Diddy errou ao não assumir que era violento com Cassie Ventura, sua ex-namorada. “Meu filho pode não ter sido inteiramente sincero sobre certas coisas, como negar já ter sido violento com a ex-namorada, quando as câmeras do hotel mostravam o oposto”, relatou.