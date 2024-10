JUSTIÇA NÃO ENCONTROU

Contas de Leandrinho estão zeradas após processo movido por Samara Felippo

Atriz cobra mais de R$ 11,7 milhões do ex-parceiro

A briga judicial entre Samara Felippo e Leandro Barbosa, seu ex-marido, segue em guerra. Isso porque, na última quarta-feira (2), a 1ª Vara de Família do Rio de Janeiro informou que nada foi encontrado nas contas bancárias do ex-atleta.

Após mais uma tentativa de penhora de bens, a Justiça determinou a penhora dos R$ 11.760.508,15, valor referente ao montante que Leandrinho deve à ex-atriz da Globo. No entanto, mesmo com o acordo firmado em setembro de 2014, a situação ainda não está perto do fim.