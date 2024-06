Samara Felippo se revolta com Justiça após filha sofrer racismo: 'Assustada com o andar das coisas'

Atriz e filha ainda não foram ouvidas no processo judicial

A atriz Samara Felippo se pronunciou nas redes sociais, na quarta-feira (12), sobre a denúncia que corre na Justiça sobre a filha da artista ter sofrido racismo dentro da sala de aula, em abril. Em duas publicações, Samara desabafou e disse que ela e a menor ainda não foram ouvidas, enquanto que as acusadas já deram o testemunho.

"Vítima de racismo explícito ocorrido na escola, no dia 22 de abril, minha filha, de 14 anos, foi proibida de manifestar-se no processo que apura a conduta de suas ex-colegas de escola, agressoras que inclusive confessaram a prática de racismo. Onde a escola também reconheceu o ato racista. Ela poderá participar da audiência, mas calada, sem direito de apresentar a sua versão dos fatos", denunciou.

A atriz revelou que o caso está sendo tratado como violação de direito autoral e os advogados já foram acionados para resolver os problemas apontados. "Está sendo tratado como se as agressoras somente tivessem rasgado um trabalho escolar e ponto. Existe uma frase violenta de cunho racista no interior do caderno. Por que isso não está sendo levado em conta?", acrescentou.