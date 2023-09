'Meu ex-marido e amante foram cruéis', dispara Preta Gil sobre traição durante tratamento

Durante o tratamento contra o câncer no intestino, a cantora Preta Gil descobriu a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, com a ex-stylist dela. Nesta segunda-feira (4), a artista voltou a falar sobre o assunto.



Conversando com os seguidores sobre o tratamento e a cirurgia do câncer que fez há alguns dias, a filha de Gilberto Gil disse que passou a noite com insônia, relembrando a traição que sofreu do companheiro que ficou ao lado dela durante nove anos.