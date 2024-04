PRÓTESE

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, passará por cranioplastia

A filha do baixista Mingau revelou que o músico passará por uma cranioplastia nas próximas semanas e, em seguida, seguirá para uma clínica de reabilitação

Mingau, baixista Ultraje a Rigor, passará por uma cranioplastia nas próximas semanas, para colocar uma prótese na área do osso que foi atingida pelo disparo de uma arma de fogo. A informação foi divulgada por sua filha, Isabella Aglio, nas redes sociais nesta quarta-feira, 3.

Relembre o que aconteceu com Mingau

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça em setembro do ano passado, em Paraty, Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado de um amigo, quando o carro que estavam foi surpreendido por criminosos e alvo de disparos.

O músico ficou internado durante quatro meses, mas depois recebeu alta. Apesar do quadro estável e do bom prognóstico, Isabella revelou que, segundo os médicos, o tratamento de recuperação será longo.

Além de informar sobre o atual estado de saúde de Mingau, Isabella Aglio trouxe um esclarecimento sobre a situação financeira deles e o motivo do pedido de ajuda com a vaquinha.

Ela explicou que quando o acidente aconteceu, o músico foi atendido pelo Sistema Integrado de Saúde (SUS) e que por não ter neurocirurgião, “precisou ser transferido para um hospital autorizado pelo convênio [do plano]).

Ela continuou, afirmando que os “amigos mais próximos acompanharam tudo”, que foram eles que “sugeriram a vaquinha e organizaram o show no Teatro Bradesco”. Foi a partir desta ajuda que a dividida dos honorários médicos foi quitada em quatro meses.

“O que mais for arrecadado irá custear a terceira cirurgia, tanto a prótese quanto a equipe médica que o acompanha”, declarou.

“Simplesmente não dá para mudar de time, afinal foram esses neurologistas que salvaram a vida do meu pai, e conhecem mais do que ninguém o seu cérebro”, justificou o motivo de continuar seguindo o tratamento com os mesmos profissionais.