Mingau, do Ultraje a Rigor, ganha cadeira de rodas após mais de 3 meses de internação

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, ganhou uma cadeira de rodas após a família abrir uma vaquinha para receber ajuda com os custos do tratamento. Ele apareceu em uma foto ao lado da filha, Isabella Aglio, nas redes sociais. O músico segue internado desde quando foi baleado na cabeça, no início de setembro.



"Com muita alegria, celebramos a entrega da cadeira para o Mingau neste clima natalino! Quem acompanhou todo o processo sabe o quão especial é este presente para todos nós", escreveu a empresa que presenteou Mingau com a cadeira no Instagram.