COMPARAÇÃO

"Mini Toretto": bebê brasileiro viraliza por semelhança com Vin Diesel

Vídeo que compara bebê brasileiro com Vin Diesel já acumula mais de 4 milhões de visualizações

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 6 de maio de 2024 às 17:30

Vídeo que compara bebê com Vin Diesel já soma mais de 4 milhões de visualizações Crédito: Reprodução/TikTok

Athos, um bebê de 8 meses, tem feito sucesso nas redes sociais devido à semelhança com o ator Vin Diesel. A comparação com o ator se intensificou depois que Ana Beatriz, a mãe do pequeno, publicou um vídeo da comemoração do quinto mês de nascimento da criança nas redes sociais. O pequeno Athos vive no estado do Espírito Santo com a família.

No registro, publicado na plataforma de vídeos TikTok, a mãe compara Athos ao ator e o apelida de “Baby Toretto”, fazendo referência ao nome do personagem de Diesel na franquia de filmes “Velozes e Furiosos”. O registro já conta com mais de 4 milhões de visualizações e 540 mil curtidas até as 13h da sexta-feira, 04.

O vídeo brinca com a situação colocando lado a lado fotos de Athos vestido como o personagem Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel na ficção. “Eu pari um mini Toretto e posso provar”, escreveu Beatriz na publicação. Para o G1, a mãe revelou que a celebração do quinto " mêsversário " aconteceu em 28 de janeiro, mas que decidiu publicar o vídeo viral apenas no dia 28 de abril.

A gravação tornou-se um verdadeiro sucesso, computando mais de 11 mil comentários na plataforma. Dentre as respostas, os internautas brincam que Athos parece mais com Vin Diesel do que o filho biológico do ator, Bryan.

Outro comentário que recebeu destaque é um pedido bem-humorado para que Vin Diesel registre a criança como seu filho. “Cadê o Vin Diesel para assinar a certidão do garoto, gente?”, brincou uma internauta.