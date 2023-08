Popó nocauteia sósia de Vin Diesel em um minuto

O baiano Acelino Popó Freitas nocauteou Junior Dublê, conhecido por ser sósia do ator Vin Diesel, na noite deste sábado (26), no Fight Music Show 3, em São Paulo. O tetracampeão mundial de boxe nem tomou conhecimento do adversário, definindo a luta rapidamente, com nocaute em um minuto.



Mesmo com 47 anos, Popó mantém seus golpes potentes que o ajudaram a fazer história lutando. Em 12 segundos, ele já havia aplicado o primeiro knockdown em Dublê, que voltou à luta - mas por pouco tempo.