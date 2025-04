ROMANCE

Modelo brasileira envolvida em polêmica do 'like do Papa' namora jogador; conheça

Natalia Garibotto está em um relacionamento com Malik Beasley, do Detroit Pistons

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2025 às 13:01

Malik Beasley e Natalia Garibotto Crédito: Reprodução

A modelo brasileira Natalia Garibotto, que esteve envolvida na polêmica do "like do Papa" em 2020, não é mais solteira. Ela atualmente namora o jogador de basquete Malik Beasley, que defende o Detroit Pistons, da NBA. Os dois começaram a circular juntos há cerca de um mês e já postaram várias fotos em clima de romance nas redes sociais.>

Natalia ficou conhecida internacionalmente em novembro de 2020, após a conta oficial do Papa Francisco curtir uma foto sexy da modelo. Na imagem, ela posava com uma fantasia de colegial enquanto promovia seu site com conteúdo adulto. Na época, ela usava a alcunha de 'Nata Gata'. >

O caso provocou uma investigação formal conduzida pelo Vaticano, arquivada em 2022. Segundo a instituição, a curtida não veio do pontífice: a conta era administrada por muitos colaboradores, e um deles provavelmente curtiu a postagem acreditando estar em sua conta pessoal.>

A modelo, porém, desativou o site de conteúdo erótico e, atualmente, faz lives jogando videogame. Ela é seguida no Instagram por 3,2 milhões de contas. >

Em março passado, Natalia postou uma foto deixando o Kaseya Center de mãos dadas com Malik Beasley, após a vitória do Detroit Pistons sobre o Miami Heat pela NBA. O atleta repostou a imagem em suas próprias redes sociais. >

A publicação aconteceu apenas duas semanas após a ex-mulher do jogador, Montana Yao. entrar com um pedido de separação na Justiça por "diferenças irreconciliáveis". Foi a segunda vez que o casal terminou o relacionamento. A primeira, em 2020, aconteceu após Beasley ser flagrado de mãos dadas com Larsa Pippen, estrela de reality shows.>

Yao e Beasley acabaram ficando juntos por quase cinco anos e tiveram dois filhos: Makai, que nasceu em dezembro de 2019, e Mia, em novembro de 2022.>