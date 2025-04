PRIMEIRO HERDEIRO

Ex de Luiz Adriano, modelo russa anuncia nascimento de filho com empresário bilionário Ygor Moura, sócio de Xuxa

Ekaterina Dorozhko foi casada com ex-jogador do Vitória entre 2019 e 2020

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2025 às 11:11

Ekaterina Dorozhko deu à luz ao primeiro filho com o empresário Ygor Moura Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo russa Ekaterina Dorozhko, que é ex-mulher do jogador Luiz Adriano (ex-Vitória e Internacional), deu à luz ao seu primeiro filho, fruto do casamento com o empresário bilionário Ygor Alessandro de Moura. Ele é dono de uma grande rede de clínicas de depilação e sócio de Xuxa.>

"Na sexta-feira Santa, Deus enviou um presente pra nossa família. O dia mais feliz das nossas vidas! Obrigado, obrigado, obrigado", anunciou Ekaterina nas redes sociais. A modelo também postou algumas fotos do parto, que aconteceu no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.>

O casal anunciou que esperava o bebê em dezembro do ano passado. "Nosso grande amor!", escreveu Ekaterina à época, em uma publicação conjunta com o marido nas redes sociais. Os dois se casaram em julho de 2024, em uma cerimônia luxuosa, que aconteceu no hotel fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo. A ex-musa do Inter e Ygor vivem um romance desde 2021.>

A modelo teve um breve casamento com Luiz Adriano. Eles subiram ao altar em dezembro de 2019 e o relacionamento chegou ao fim no ano seguinte. Em março daquele ano, Luiz Adriano saiu de casa, enquanto a ex estava em Moscou. O jogador aguardava a assinatura de seu divórcio para que ele pudesse assumir publicamente o romance com Luma Simões, com quem está casado hoje em dia e tem dois filhos.>