PERDEU R$ 2,8 MI

Modelo mais alta do mundo tem vídeo do Onlyfans vazado e lamenta prejuízo

Com 2,06m de altura, ela é conhecida como a modelo mais alta do mundo. Ela é criadora de conteúdo +18 e cobra US$ 36 pela assinatura do seu canal. Ao perceber o vazamento, ela denunciou o caso à polícia.