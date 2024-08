ASTRO

Morre Alain Delon, ícone do cinema francês

Ao longo da sua trajetória, Delon participou de mais de 90 filmes e trabalhou com cineastas como Louis Malle, Michelangelo Antonioni e Jean-Luc Godard. Sua primeira aparição no cinema foi em 1957, interpretando um assassino de aluguel no thriller “Quand la femme s’en mêle”, intitulado “Send a Woman When the Devil Fails” em inglês. Em 1985, ganhou um prêmio César, o equivalente francês ao Oscar, de melhor ator por seu papel como um alcoólatra em “Nossa História”, de Bertrand Blier.