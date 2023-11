Morre aos 31 anos o fotógrafo Akira Cravo, filho de Mario Cravo Neto

Neto do renomado escultor baiano Mario Cravo Júnior e filho do famoso fotógrafo Mario Cravo Neto com a artista plástica Angela Cunha, Akira Cravo faleceu, nesta segunda-feira (13), aos 31 anos.



A informação foi confirmada por seu irmão, Lukas, nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada ainda pela família. Nascido em 20 de novembro de 1991, na capital baiana, o jovem fotógrafo completaria 32 anos na semana que vem.