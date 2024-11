LUTO

Morre aos 90 anos, em Salvador, atriz Yumara Rodrigues

"Sua interpretação nos fazia rir, chorar e, principalmente, refletir", lamentou Fernando Guerreiro

Yumara nasceu na cidade baiana de Conde, em 1934, com o nome Lygia Quintella Lins. Entre os destaques de sua carreira com mais de 30 peças e trabalhos de TV está "Apareceu a Margarida", de 1977, do dramaturgo Roberto Athayde, que desafiou a ditadura militar com uma reflexão sobre o período de repressão.

"É com um coração pesado, mas um sorriso nostálgico que me despeço de Yumara Rodrigues, uma verdadeira diva do teatro baiano. Se alguém sabia como encarar a vida e o palco com coragem, essa pessoa era ela. Yumara tinha um talento raro e uma presença que desafiava qualquer escuridão. Sua interpretação nos fazia rir, chorar e, principalmente, refletir. Ela sabia que a arte é resistência e sempre nos lembrava disso com seu jeito irreverente", lamentou o diretor Fernando Guerreiro, em nota. " Yumara, você fará falta, mas também nos deixou uma missão: seguir ativos, criando e inspirando, como você sempre fez".